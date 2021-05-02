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В Красносельском районе во время ремонта обнаружили неразорвавшуюся мину
Сегодня, 16:53
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В Красносельском районе во время ремонта обнаружили неразорвавшуюся мину

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Работы пришлось приостановить.

В Красносельском районе Петербурга обнаружили неразорвавшуюся немецкую минометную мину калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Сообщение в дежурную часть о подозрительной находке поступило вечером 30 мая. Предмет нашли в водопропускной трубе на Набережной улице во время ремонтных работ. 

Место происшествия оцепили и приостановили работы. Мина находилась в состоянии коррозии. Ее вывезли на полигон для последующего уничтожения. 

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и лО

Теги: боеприпас, мина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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