Прокуратура принуждает школы Петербурга покупать учебные гранаты и автоматы Калашникова

В комитете по образованию заявили, что список оборудования, составленный Минпросвещения, является обязательным для школ. При этом предоставить средства для его закупки должны администрации районов.

Проверки прокуратуры Петербурга в школах города выявили, что в классах для занятий по ОБЖ не хватает учебных гранат и автоматов Калашникова. Эти предметы не входят в обязательную школьную программу, образовательным учреждениям придётся их закупить. Об этом 13 февраля пишет "Фонтанка".

Так, школу № 294 Центрального района обязали докупить оборудование. В ходе проверки прокуратура не нашла там интерактивные программы для ПДД, тренажёры для первой помощи, а также макеты гранат Ф-1 и РГД-5, стрелковый тренажёр и магазин к автомату Калашникова с учебными патронами. Проверяющие сослались на приказ Минпросвещения от сентября 2022 года, в котором указан перечень "средств обучения и воспитания", которые должные быть в каждом классе каждой школы.

Представители школы попытались доказать в суде, что гранаты и автоматы не обязательны для образовательного учреждения, но суд с этим не согласился. По данным издания, что подобные проверки городская прокуратура провела и в других школах Центрального района: №№ 181, 193, 185, 171 и №190.

В комитете по образованию заявили, что список оборудования, составленный Минпросвещения, является обязательным для школ. При этом предоставить средства для его закупки должны администрации районов.

Напомним, что в Петербурге мальчик пронес в школу №385 страйкбольную гранату. Ребёнок сидел на первой парте и выдернул чеку. Взрыв было слышно на нескольких этажах. Предварительно, больше никто не пострадал.

Ранее полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео c буллингом мальчика с протезами. На кадрах школьники задают циничные вопросы мальчику.