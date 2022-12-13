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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео c буллингом мальчика с протезами
Сегодня, 20:32
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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео c буллингом мальчика с протезами

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На кадрах школьники задают циничные вопросы мальчику.

СК Петербурга возбудил уголовное дело после видео с буллингом мальчика с протезами. Об этом 3 февраля рассказали в ведомстве. 

В Сети недавно появилось видео, где подростки издевались над ребенком с протезами. На кадрах школьники задают циничные вопросы мальчику. Это произошло 25 января в одной из школ Петроградского района. В ведомстве отметили, что школьники заявили СМИ, что видео было постановочным. 

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить причины и мотивы такого поведения школьников. Следователи также проанализируют обстановку в семьях школьников. 

Известно, что мальчик лишился ног еще в детстве. Деньги на дорогие протезы тогда помогли собрать неравнодушные люди. Сегодня мальчик серьезно увлекается спортом и делает успехи.

Ранее прокуратура Петербурга проверит видео, где старшеклассники издевались над мальчиком без ног. На кадрах записи дети взаимно обмениваются колкостями, при этом не демонстрируют какой-либо враждебности друг к другу. Однозначный вывод о взаимоотношениях одноклассников сделать нельзя. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: мальчик, протезы, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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