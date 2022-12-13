Прокуратура Петербурга проверит видео, где старшеклассники издевались над мальчиком без ног

На кадрах записи дети взаимно обмениваются колкостями, при этом не демонстрируют какой-либо враждебности друг к другу. Однозначный вывод о взаимоотношениях одноклассников сделать нельзя.

В Петербурге Прокуратура Петроградского района начала проверку после размещения в Сети видеоролика, на котором три школьника якобы издеваются и смеются над четвертым. У него протезы на обеих ногах. Руководство заявило, что ролик постановочный, пишет 78.ru.

Ведомство проверяет, имело ли место противоправное поведение учащихся, и если именно так обстоят дела — оно примет необходимые меры. По данным издания, жертва конфликта чувствует себя "хорошо и ходит на занятия в прекрасном настроении".

На кадрах записи дети взаимно обмениваются колкостями, при этом не демонстрируют какой-либо враждебности друг к другу. Однозначный вывод о взаимоотношениях одноклассников сделать нельзя.

Ранее в Политехе создали пластик будущего, из которого можно сделать мотор для автомобиля. По словам учёных, правильно подготовленная смесь пластика и волокна позволяет получать наилучшие характеристики: термостойкость, прочность, долговечность, легкость, а также способность переносить ультрафиолетовые лучи, радиацию и химическое воздействие.

Фото: Piter.tv