На Тайване при крушении истребителя F-5E погиб пилот

Летчик успел катапультироваться и упал в море. Он скончался в больнице.

На Тайване во время планового полета разбился истребитель F-5E, сообщает центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на начальника штаба ВВС Вонга Чживэй.

Пилот истребителя спустя 2 минуты после взлета сообщил о неисправности и катапультировался. Военный упал в море, где его нашли без сознания. В госпитале он, несмотря на усилия врачей, скончался.

Причины ЧП выясняются. Уточняется, что погодные условия были благоприятными для полетов.

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Фото:digitalcombatsimulator.com