В Китае сын похоронил заживо родную мать

Женщина провела в могиле 3 дня и выжила.

В провинции Шэньси (Китай) женщина, похороненная заживо родным сыном, выжила.

РИА Новости со ссылкой на China Daily сообщает, что суд вынес приговор 58-летнему мужчине. Как удалось установить, мужчина погрузил свою 79-летнюю мать в тележку, вывез на кладбище и захоронил в заброшенной могиле.

Спустя 3 дня жена данного мужчины сообщила обо всем в полицию. Старушку достали из могилы живой. Она провела под землей около 70 часов. После случившегося женщина очень переживала за сына, что его накажут. В сентябре престарелая женщина скончалась.

Сын был осужден за умышленное убийство и отправлен в тюрьму на 12 лет.

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