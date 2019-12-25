В Таиланде после пропажи кот вернулся домой с долгами

К коту была прикреплена записка о долге.

Забавная история произошла с котом в Таиланде. Домашний кот ушел из дома и пропал. Вернулся любимчик спустя 3 дня с запиской, которая была прикреплена к ошейнику котика. На бумажке было послание от женщины, продавщицы рыбного киоска.

Женщина написала, что кот так жалобно смотрел на ее макрель, что она не выдержала и дала коту 3 рыбина. На записке был номер телефона женщины.

Пользователей сети рассмешил кот, который выглядел упитанным и явно довольным. Люди посоветовали заплатить женщине за рыбу и поблагодарить за заботу о питомце.

Ранее:Главный тренер сборной Уэльса избил свою подругу

Фото: Facebook