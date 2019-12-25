Главный тренер сборной Уэльса избил свою подругу

Подруга тренера сама вызвала полицию.

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз в минувшее воскресенье был арестован по обвинению в нападении на свою подругу, сообщает издание The Sun Football в Twitter.

Тридцатилетняя подруга тренера Кейт Гревилл сама вызвала полицию. Приехавшие по вызову полицейские арестовали 46-летнего Райана Гиггза и доставили в участок. В понедельник утром он был выпущен под залог.

Полиция расследует случай нападения. Женщина получила незначительные травмы и в госпитализации не нуждается.

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