В Саратовской области мужчина несколько лет насиловал 4 детей, взятых женой под опеку

Следствием доказано 117 эпизодов насилия над приемными детьми.

В Саратовской области под суд пойдет 62-летний извращенец за надругательства над опекаемыми детьми.

В Лысогорском районе мужчина ждет суда за 117 эпизодов сексуальных развратных действий в отношении 3 девочек (2002, 2003 и 2012 годов рождения) и мальчика 2010 года рождения, которых взяла под опеку его жена. Свои гнусные действия мужчина совершал с 2016 по 2019 годы.

Одна из девочек рассказала о том, что с ней делает мужчина своей знакомой, а та сообщила в органы опеки. Те в свою очередь сообщили в полицию.

В отношении извращенца было возбуждено уголовное дело по статьям:

- "развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет" (59 эпизодов)

- "развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет" (2 эпизода)

- "действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет" (3 эпизода)

- "действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении лица, не достигшего 14 лет, с использованием его беспомощного состояния" (53 эпизода).

Об этом сообщает "Четвертая Власть" со ссылкой на СУ СК РФ по Саратовской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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