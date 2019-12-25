В Петербурге режиссер 10 лет проведет в колонии за растление 13-летней девочки

По версии правоохранителей, он совершал противоправные действия в соцсетях.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении режиссера Ивана Жербина, признав его виновным по статье о педофилии. Мужчина 10 лет проведет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба городских судов.

Процесс проходил в закрытом режиме, обвиняемый вину не признал. Суд также взыскал с него 400 тысяч рублей морального вреда в пользу законного представителя несовершеннолетней. Помимо этого, он на протяжении 15 лет не имеет право заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

В 2021 году Ивана Жербина обвинили в растлении девочки 2009 года рождения через соцсети. Жербин – режиссер небольшой студии, снимающей рекламные ролики и короткометражки.

Ранее было опубликовано видео из салона интимных услуг на Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv