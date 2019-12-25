Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из 10-летнего сына чесноком и святой водой

Органы опеки проверят семью.

В Волгоградской области родители "изгоняли бесов" из своего сына.

В одном из сел Волгоградской области родители записали на видео обряд "изгнания бесов" из своего 10-летнего сына. Видео было опубликовано родителями в социальных сетях. Родители рассказали, что в сыне поселился бес, он отворачивается от икон и в целом ведет себя неадекватно, сообщает "360".

По словам родителей, странности в семье и в поведении ребенка начались после подарка бабушки по отцовской линии, с которой долгое время не общались. Женщина своими руками много лет назад задушила свою мать. После получения подарка главу семьи уволили с работы, а у сына появилось "неадекватное поведение".

На видео родители прижимают ребенка, поливают святой водой, мажут чесноком и показывают иконы. Мальчик кричит и вырывается, а на все действо смотрит 5-летняя сестренка мальчика.

После публикации видео органы опеки отреагировали быстро. Семья оказалась вполне благополучной, ребенка из семьи изымать не стали. Выяснилось, что родители попали под влияние близкой родственницы, которая отличается нестандартным поведением и общается с потусторонними силами. Органы опеки рекомендовали ограничить общение с этой женщиной и как можно быстрее показать ребенка врачам.

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