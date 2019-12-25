Кузнецова: в программу ЕР войдут предложения по реформе органов опеки

Детский омбудсмен раскрыл планы по изменению системы попечительства и опеки за несовершеннолетними.

Детский омбудсмен в России Анна Кузнецова заявила, что в программу "ЕР" войдут предложения по органам опеки. Уполномоченная по правам ребенка объяснила, что будет отражен вопрос реформирования системы опеки и попечительства несовершеннолетних.

Тема уже вошла в поручение президента, и безусловно, те предложения, которые войдут в программу партии, будут дополнять эти решения, а именно - о создании, определении единого ведомства, которое бы занималось семьей. Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ

Эксперт заметила, что ее аппарат продолжает выявлять большое количество нарушений в регионах. Ранее она заявила Владимиру Путину о том, что количество жалоб на органы опеки возросло на 23%. С конца октября при Минпросвещения РФ работает группа по созданию концепции реформирования органов опеки и попечительства.

Девочку, которую мать держала с рождения в шкафу, передали родственникам.

Фото: YouTube / Россия 1