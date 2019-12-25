Девочку, которую мать держала с рождения в шкафу, передали родственникам

До этого она находилась в доме ребенка.

Девочка из города Карпинск Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову. До этого девочка находился в доме ребенка.

Девочка у родственников, развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо - она в надежных любящих руках. Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ

Напомним, по версии Следственного комитета России, в апреле прошлого года мать девочки родила ее самостоятельно в собственном доме. До октября женщина не ухаживала за ребенком, не кормила и не поила девочку. Из-за такого обращения у младенца развились заболевания, которые негативно повлияли на здоровье. Ребенка обнаружили подруги матери и вызвали экстренные службы.

Женщину обвиняют в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Свою вину она признала частично.

Ранее в Астраханской области ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк.

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