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В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк

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Семья ребенка напишет заявление в прокуратуру.

В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк. Об этом сообщила семья через собственный аккаунт в социальной сети Instagram. Родственники мальчика уточнили, что прибыли в аквапарк города Волжское из Астрахани. Им не разрешили войти на территорию объекта из-за диагноза сына, у которого медики диагностировали аутизм.

Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что ребенок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории.

мать мальчика

В настоящее время пострадавшие обратились в прокуратуру из-за произошедшего. Известно, что у аквапарка есть свод правил, в котором запрещено посещать учреждение лицам с психическими заболеваниями, представляющим угрозу отдыхающим. Семья не понимает, почему их ребенка причислили к этой категории. При этом на официальном сайте аквапарка говорилось о скидке на посещение инвалидам.

С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс.

Видео: instagram / sugar_elya

Теги: аквапарк, астраханская область, астрахань, волжское, инвалидность, прокуратура
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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