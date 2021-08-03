Семья ребенка напишет заявление в прокуратуру.

В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк. Об этом сообщила семья через собственный аккаунт в социальной сети Instagram. Родственники мальчика уточнили, что прибыли в аквапарк города Волжское из Астрахани. Им не разрешили войти на территорию объекта из-за диагноза сына, у которого медики диагностировали аутизм.

Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что ребенок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории. мать мальчика

В настоящее время пострадавшие обратились в прокуратуру из-за произошедшего. Известно, что у аквапарка есть свод правил, в котором запрещено посещать учреждение лицам с психическими заболеваниями, представляющим угрозу отдыхающим. Семья не понимает, почему их ребенка причислили к этой категории. При этом на официальном сайте аквапарка говорилось о скидке на посещение инвалидам.

С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс.

Видео: instagram / sugar_elya