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С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс
Вчера, 21:58
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс

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На период ограничений цены снижены.

С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщила пресс-служба заведения на своей странице в социальной сети ВКонтакте в понедельник, 21 июня.

Сотрудники рассказали, что петербуржцам будут доступны: большой бассейн, река для плавания длиной более 200 метров, глубокий бассейн для дайвинга, а также термальный комплекс с 12 видами бань и саун. Однако горки, детский городок и точки питания временно не работают. 

Нами приняты исчерпывающие меры по созданию безопасной среды для наших гостей и их защиты от COVID-19,

– говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге 21 июня вступили в силу новые ограничения, в связи с чем запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. В воскресенье, 20 июня, в аквапарке "Питерлэнд" выстроилась огромная очередь из посетителей. 

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд 

Теги: аквапарк, питерлэнд, физкультурно-оздоровительный комплекс
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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