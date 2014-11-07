На период ограничений цены снижены.

С 21 июня аквапарк "Питерлэнд" начал работать как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщила пресс-служба заведения на своей странице в социальной сети ВКонтакте в понедельник, 21 июня.

Сотрудники рассказали, что петербуржцам будут доступны: большой бассейн, река для плавания длиной более 200 метров, глубокий бассейн для дайвинга, а также термальный комплекс с 12 видами бань и саун. Однако горки, детский городок и точки питания временно не работают.

Нами приняты исчерпывающие меры по созданию безопасной среды для наших гостей и их защиты от COVID-19, – говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге 21 июня вступили в силу новые ограничения, в связи с чем запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. В воскресенье, 20 июня, в аквапарке "Питерлэнд" выстроилась огромная очередь из посетителей.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд