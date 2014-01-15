Появилось видео огромной очереди в аквапарке "Питерлэнд"

На видео попала огромная очередь, которая далеко вышла за пределы касс. Многие посетители пришли с детьми.

В воскресенье, 20 июня, в аквапарке "Питерлэнд" выстроилась огромная очередь.

Выходные в Петербурге выдались рекордно жаркими, поэтому многие спасались от жары у озер или на побережье залива. Нашлись и те, кто предпочел покататься с горок и поплавать в чистых бассейнах.

На видео попала огромная очередь, которая далеко вышла за пределы касс. Многие посетители пришли с детьми.

Напомним, воскресенье, 20 июня, последний день работы аквапарка. С понедельника в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения, согласно которым запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где в петербургской больнице №15 пациенты лежат на полу из-за нехватки мест.

Видео: TikTok / solovyev_blog