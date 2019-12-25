С аквапарка взыскали 50 тысяч рублей в пользу подростка за порезанные пальцы на ноге

Он порезал пальцы в купели.

В Калининском районе Петербурга взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего в аквапарке летом прошлого года. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку по обращению отца несовершеннолетнего мальчика. В июле 2025 года подросток в аквапарке во время купания в купели порезал об острый предмет пальцы на левой ноге. Оказалось, что купель была на ремонте, однако оградительных лент и предупреждающих табличек на месте не было.

Прокурор Калининского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора удовлетворены. В пользу пострадавшего ребенка взыскано 50 тысяч рублей.

Также прокуратура требует выплатить компенсацию 12-летней девочке, сбитой во дворе дома в Невском районе.

Фото: unsplash (April Walker)