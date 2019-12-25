Прокуратура требует выплатить компенсацию 12-летней девочке, сбитой во дворе дома в Невском районе

Судебное разбирательство по данному иску находится на рассмотрении.

По результатам проверки, инициированной обращением матери пострадавшего ребёнка, прокуратура Невского района направила в суд исковое заявление. В интересах 12-летней девочки ведомство требует взыскать с водителя денежную компенсацию за причинённый моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошёл 9 апреля 2026 года во дворе жилого дома №6 на улице Дыбенко. Водитель автомобиля Chery совершил наезд на несовершеннолетнюю. В результате ДТП девочка получила серьёзные травмы: её доставили в детскую больницу в тяжёлом состоянии, где ей потребовалось срочное оперативное вмешательство и длительное стационарное лечение.

Судебное разбирательство по данному иску находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура пришла с проверкой в дом на 2-м Муринском проспекте из-за отсутствия света и воды.

Фото: Piter.TV

