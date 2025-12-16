Прокуратура пришла с проверкой в дом на 2-м Муринском проспекте из-за отсутствия света и воды

В ходе проверки специалистами зафиксирован ряд серьезных нарушений жилищного законодательства и правил технической эксплуатации жилого фонда.

Представители Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга и прокуратуры Выборгского района пришли с проверкой в дом на 2-м Муринском проспекте, 51. Поводом стали жалобы жителей на аварийную ситуацию в доме.

По предварительной информации, в доме произошел разрыв трубы на техническом этаже, из-за чего затопило квартиры с 11-го по 4-й этаж. В здании на протяжении нескольких суток отсутствовали электричество и водоснабжение.

В ходе проверки специалистами зафиксирован ряд серьезных нарушений жилищного законодательства и правил технической эксплуатации жилого фонда. Инспекторы установили, что доступ в подвал не обеспечен, аварийно-диспетчерская служба не представила выписки из оперативного журнала, что не позволило оценить сроки реагирования на заявки жителей. При осмотре чердака выявлена захламленность, следы сухих протечек в месте возникновения аварийной ситуации, а также коррозионное поражение трубопроводов и элементов инженерного оборудования систем горячего и холодного водоснабжения.

Доступ в места общего пользования на многих этажах оказался ограничен из-за установленных отсечных дверей на лестничных холлах. В тех помещениях, куда проверяющим удалось попасть, были обнаружены следы протечек, вспучивание и отслоение краски и штукатурки на потолках и стенах, а также захламление мест общего пользования.

Материалы направлены в адрес прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)