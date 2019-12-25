Жильцам дома на Юбилейной улице пришлось отключить электричество.

В Хакасии из-за ливней затопило жилые дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на одну из местных жительниц.

Инцидент произошел в Черногорске. Из-за мощных ливней затопило жилые дома и дворы. Отмечается, что жильцам дома на Юбилейной улице пришлось отключить электричество. Кроме того, затопило квартиры, подъезд, счетчики с интернетом. В городской администрации подтвердили, что в Черногорске ввели режим повышенной активности.

Ранее мы сообщали, что восемь автомобилей загорелись на парковке на севере Москвы.

Фото: pxhere.com