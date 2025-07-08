Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.

Восемь автомобилей загорелись на парковке на севере Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 8 июля на Бескудниковском бульваре. Машины загорелись на парковке. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.

На место возгорания прибыли спасатели. В результате ЧП никто не пострадал. Уточняется, что пожар произошел после того, как водитель пытался завести свой автомобиль.

Ранее в Госдуме предложили продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами.

Видео: 360.ru