В городе везде отключили светофоры.

В Махачкале из-за мощного ливня затопило дороги. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

В результате проливных дождей машинам приходится передвигаться прямо по воде. Местные жители жалуются на затопленные трассы. Кроме того, в городе везде отключили светофоры. В пресс-службе администрации Махачкалы заявили, что все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

Видео: Telegram / ЛАЙФ ДАГЕСТАН