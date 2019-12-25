  1. Главная
В России предложили индексировать социальный налоговый вычет каждый год
Сегодня, 13:09
Депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил индексировать социальный налоговый вычет каждый год. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Миронов внес соответствующий законопроект в Госдуму. Соавтором инициативы выступил депутат Александр Ремезков. По словам Миронова, через налоговый вычет россияне возвращают часть средств, потраченных на обучение детей, лечение и фитнес. Он напомнил, что его максимальный размер на сегодняшний день составляет 150 тысяч рублей в год. Депутат отметил, что для многих людей это приличная сумма. Он призвал ежегодно индексировать налоговые вычеты на коэффициент дефлятора.

Фото: pxhere.com

