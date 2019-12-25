Риелтор объяснила высокий спрос на коммуналки в России

По словам эксперта, рост спроса на коммуналки начался с конца 2022 года.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила высокий спрос на коммуналки в России. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, рост спроса на коммуналки начался с конца 2022 года. Она подчеркнула, что на это повлияли рост цен на отдельные квартиры, высокие ставки по ипотеке, а также увеличение числа арендаторов и мигрантов. Перескокова добавила, что некоторые покупают коммуналки для сдачи комнат по отдельности или для перепланировки в мини-студии. Кроме того, на такие квартиры упал средник чек, что также повлияло на интерес среди покупателей.

