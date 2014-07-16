На стадионе школы в Орске обрушился грунт

Пострадавших в результате происшествия нет.

На стадионе школы №38 в Орске обрушился грунт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора школы Галину Холодову.

Инцидент произошел 15 сентября. Провал в грунте заметил охранник во время обхода территории. Выяснилось, что под спортивной площадкой находился подземный паркинг. По словам директора школы, у хозяина стоянки было разрешение от администрации города на строительство.

Позже выяснилось, что рабочие задели домкратом плиту, в результате чего обрушился грунт под игровым полем. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае пожаловались на медведей-расхитителей.

Фото: ural56.ru