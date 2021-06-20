В петербургской больнице №15 пациенты лежат на полу из-за нехватки мест

На кадрах съемки видно, что больные лежат по обе стороны коридора, многие из них на матрасах.

В воскресенье, 20 июня, в городской больнице № 15 пациентов разместили на полу в коридоре. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Видео попало в сеть утром, его разместил Кирилл Юрьевич, пациент больницы. На кадрах съемки видно, что больные лежат по обе стороны коридора, многие из них на матрасах. Кирилл Юрьевич написал, что "так сегодня в семь утра выглядит городская больница №15. Ковид отделение. На матрас и в коридор. Зато все в новостях красиво. Места есть, всё спокойно".

Видео вызвало общественный резонанс, многие пользователи были шокированы увиденным. В комментариях к посту пользователи обвиняют в ухудшении эпидситуации местную власть, COVID-диссидентов и антипрививочников.

Недавно стало известно, что коронавирусных пациентов, временно размещённых на полу коридора петербургской больницу № 15, развозят по другим стационарам. Об этом сообщили в Telegram канале "Мегаполис".

Отметим, что официальной информации от администрации медучреждения о причинах размещения COVID-больных на полу нет.

Недавно Piter.tv публиковал видео, где у петербургской больницы святого Георгия образовалась очередь из машин скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что за сутки на коронавирус в Петербурге обследовали почти 40 тыс. горожан.

Видео: Вконтакте / Кирилл Юрьевич / ДТП и ЧП Санкт-Петербург