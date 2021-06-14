У петербургской больницы святого Георгия образовалась очередь из машин скорой помощи

Очередь состояла из 21 машины скорой помощи.

В Петербурге вновь замечена очередь из машин скорой помощи, но на этот раз у больницы святого Георгия в Выборгском районе. Об этом утром 12 июня сообщил генеральный директор и главный врач частной скорой медицинской помощи "КОРИС" Лев Авербах на своей странице в социальной сети Facebook.

Авербах заявил, что очередь состояла из 21 машины скорой помощи. В том числе в ночь на 12 июня автомобиль "КОРИС" также отстоял в очереди пять часов. После медиков отправили в Покровскую больницу, где машина отстояла три часа.

Разгар третьей "волны", – говорится в сообщении.

Напомним, совсем недавно петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы, а также в ночь на 8 июня вновь выстроилась очередь из "скорых" у Покровской больницы.

Ранее мы писали, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Видео: Facebook / Лев Авербах