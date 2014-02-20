Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня

С 14 июня посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

В воскресенье, 13 июня, губернатор Александр Беглов подписал постановление о введение новых ограничений в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, с четверга, 17 июня, запрещается работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. Запрещается проводить мероприятия в объектах общественного питания, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе.

В торговых центрах также перестают работать детские комнаты и различные развлекательные точки, также приостанавливается торговля и оказание услуг на островках. Прекращается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, кроме тех, которые расположены на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тысячи человек.

Отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов".

Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 17 июня в фан-зонах не допускается работа точек общественного питания, а также продажа продуктов питания, за исключением напитков.

С 14 июня посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

Ранее Piter.tv писал, что Беглов и Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в Петербурге.

Фото: Piter.tv