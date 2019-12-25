Беглов и Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в Петербурге

Губернатор заявил, что власти Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения. Так, усилят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

В воскресенье, 13 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате проведенных проверок обнаружили многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала в барах, ресторанах и торговых центрах за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020, сообщает главный санитарный врач по Петербургу.

Александр Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Петербурге продолжается, и число заболевших растет. Он подчеркнул, что не соблюдение масочного режима и социальной дистанции "ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга".

Отмечается, что наполняемость стадиона "Газпром Арена" и организованные фан-зоны Петербурга были соблюдены в строгом соответствии с параметрами, согласованными с УЕФА и Оргкомитетом турнира. Однако ограничение численности зрителей и участников, по словам Беглова, "не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия".

Глава города также заявил, что власти Северной столицы будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам. Именно поэтому усилят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

Ранее Piter.tv писал, что за прошедшие 7 дней число смертей от ковида увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 44.

Фото: Piter.tv