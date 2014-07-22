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Стало известно число летальных случаев от коронавируса за минувшую неделю
Сегодня, 12:30
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Стало известно число летальных случаев от коронавируса за минувшую неделю

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За прошедшие 7 дней число смертей от ковида увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 44.

На этой неделе от заболевания умерло 318 человек в Петербурге. Семью днями ранее от коронавируса скончались 274 пациента. Об этом сообщили на портале "Петербург против коронавируса" 13 июня.

Пик летальных исходов зарегистрировали 8 июня. В этот день инфекция одолела 49 человек. Отметим, что накануне, 12 июня, в Северной столице от коронавируса умерли 48 ковид-пациентов. На сегодняшний день первое место в печальной статистике страны по числу смертей от заболевания занимает Москва. Петербург по данному показателю получил вторую строчку. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 862 человека подхватили коронавирус в Петербурге. За последние сутки в Петербурге сдали анализы на коронавирус 27 797 человек. За этот же период по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили   9 710 горожан. 

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, коронавирус, пандемия, петербург, смерть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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