Более 27,5 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус

Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрава, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник.

За последние сутки в Петербурге сдали анализы на коронавирус 27 797 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 13 июня.

За этот же период по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 9 710 горожан.

Напомним, что уже найден эффективный в борьбе с коронавирусом комплекс препаратов. Подавление вируса смогли обеспечить два лекарства - цефарантин и нелфинавир.

Тем временем у Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе места в стационарах стремительно заполняются.

Фото: Piter.tv