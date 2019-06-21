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Более 27,5 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус
Сегодня, 10:12
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Более 27,5 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус

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Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрава, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник.

За последние сутки в Петербурге сдали анализы на коронавирус 27 797 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 13 июня. 

За этот же период по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили   9 710 горожан. 

Напомним, что уже найден эффективный в борьбе с коронавирусом комплекс препаратов. Подавление вируса смогли обеспечить два лекарства -  цефарантин и нелфинавир.

Тем временем у Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе места в стационарах стремительно заполняются. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, пандемия, тест на ковид
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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