Найден эффективный в борьбе с коронавирусом комплекс препаратов

Это цефарантин и нелфинавир.

Ученые из США, Великобритании и Японии стали искать лекарство от коронавируса. Для этого они разработали систему для скрининга лекарств, помогающих контролировать вирус.

Эта система проверяла лекарства, которые ранее одобрили для клинического использования. Проверяли в том числе ремдесивир и хлорохин. Эти препараты уже пытались использовать для лечения коронавируса. Однако эффективное подавление вируса смогли обеспечить два лекарство - цефарантин и нелфинавир. Первый использовался, чтобы вылечить воспаление, а второй одобрен для лечения ВИЧ.

Оказалось, что цефарантин ингибировал попадание коронавируса в клетки, тем самым происходило предотвращение связывания его с белком на клеточной мембране. Нелфинавир в свою очередь предотвратил репликацию коронавируса внутри клетки.

В связи с этим ученые считают, что комплекс этих препаратов может быть эффективным при борьбе с инфекцией. С их помощью коронавирус можно, отмечают ученые, ускоренно вывести из легких.

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