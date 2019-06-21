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У Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов
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У Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов

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Учреждение вновь открывает свои двери для больных коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

В Александровскую больницу этим утром, 13 июня, выстроилась очередь из 20 карет скорой помощи. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях. 

Работники медицинского учреждения рассказали, что в стационар поступает большое количество пациентов с COVID-19, ведь с недавних пор из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге Александровская больница вновь открыла двери для зараженных инфекцией. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года. В начале года более 70% заболеваний приходилось на Европу и Северную Америку, а сейчас около 80% новых кейсов – это пациенты из Южной Америки, Азии и Африки.

Напомним, что записаться на прививку  можно по номеру "122", на сайте Горздрав, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник. В городе зарегистрировали случаи осложнений после вакцинации, но они составляют менее 1% от всех привившихся. 

Фото: Piter.tv

Теги: александровская больница, июнь 2021, ковид, минздрав, пандемия в петербурге
Категории: Коронавирус в Петербурге, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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