У Александровской больницы образовалась очередь из ковид-пациентов

Учреждение вновь открывает свои двери для больных коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

В Александровскую больницу этим утром, 13 июня, выстроилась очередь из 20 карет скорой помощи. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Работники медицинского учреждения рассказали, что в стационар поступает большое количество пациентов с COVID-19, ведь с недавних пор из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге Александровская больница вновь открыла двери для зараженных инфекцией.

Ранее на Piter.tv сообщили, что смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года. В начале года более 70% заболеваний приходилось на Европу и Северную Америку, а сейчас около 80% новых кейсов – это пациенты из Южной Америки, Азии и Африки.

Напомним, что записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрав, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник. В городе зарегистрировали случаи осложнений после вакцинации, но они составляют менее 1% от всех привившихся.

Фото: Piter.tv