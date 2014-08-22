За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек

Объем тестирования в сутки растет.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35378 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 16406 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

На данный момент в Петербурге от коронавируса привились 745 тыс. человек. Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрав, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник. В городе зарегистрировали случаи осложнений после вакцинации, но они составляют менее 1% от всех привившихся.

Фото: Piter.TV