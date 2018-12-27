В Петербурге от коронавируса привились 745 тыс. человек

В городе осталось 114 тыс. комплектов вакцины.

Первично от коронавируса в Петербурге привились 756 540 тыс. человек. Из них 621 686 горожан завершили цикл вакцинации. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения в Петербурге новой коронавирусной инфекции от 11-го июня.

Из них 714 тыс. человек выбрали вакцину "Спутник V", "Эпиваккорона" — 23 тыс., "Ковивак" —7 тыс. Вакцинацию прошли почти 31 тыс. медицинских работников, 28 тыс. сотрудников сферы образования, 23 тыс. работников силовых структур, более 5,5 тыс. социальных работников.

На данный момент в наличии есть 114 тыс. комплектов вакцины. Препарат можно выбрать уже в пункте вакцинации.

Отметим, что до 3 июня в справке также публиковались данные о количестве госпитализированных в инфекционные стационары, количестве свободных инфекционных коек и другие сведения о распространении коронавируса в городе.

Вчера, 11 июня, в Петербург поступила партия 39 тыс. доз "Спутника V".

Фото: Piter.TV