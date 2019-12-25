  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург прибыли 39 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Сегодня, 16:52
125
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург прибыли 39 тыс. доз вакцины "Спутник V"

0 0

Потребуется несколько дней, чтобы развезти вакцину по пунктам вакцинации.

В Петербург прибыла очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На центральную фармбазу привезли 39600 доз. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. 

Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрав, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник. 

Также в городе есть вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова. На данный момент в городе привились 745,5 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, спутник v
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии