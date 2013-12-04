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В Петербурге изучают осложнения после вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:48
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В Петербурге изучают осложнения после вакцинации от коронавируса

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Каждый случай изучается индивидуально.

В Петербурге были зафиксированы сотни случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом во время прямого эфира в группе правительства Петербурга в "ВКонтакте" вице-губернатор Олег Эргашев.

Каждый случай изучает Институт гриппа им. Смородинцева. Эргашев отметил, что это совсем небольшой процент на фоне общего количества вакцинаций. По словам представителя Смольного, чаще всего самый сложный — первый день после прививки, но бывают "некоторые другие какие-то моменты". 

Ранее Эргашев рассказал о том, что при низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба комздрава СПб 

Теги: вакцинация, осложнения
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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