В Петербурге изучают осложнения после вакцинации от коронавируса

Каждый случай изучается индивидуально.

В Петербурге были зафиксированы сотни случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом во время прямого эфира в группе правительства Петербурга в "ВКонтакте" вице-губернатор Олег Эргашев.

Каждый случай изучает Институт гриппа им. Смородинцева. Эргашев отметил, что это совсем небольшой процент на фоне общего количества вакцинаций. По словам представителя Смольного, чаще всего самый сложный — первый день после прививки, но бывают "некоторые другие какие-то моменты".

Ранее Эргашев рассказал о том, что при низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба комздрава СПб