При низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию

Минздрав РФ пока только разрабатывает рекомендации.

В Минздраве РФ ведут работу по тому, чтобы установить, какими препаратами можно проводить ревакцинацию. Устно уже сообщили о том, что "Спутник V" будет в этом списке, рассказал во время прямого эфира в группе правительства Петербурга в "ВКонтакте" вице-губернатор Олег Эргашев.

Есть также предложения рекомендовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак", но по ним решение еще не принято.

Если у гражданина низкий титр антител, то ему не откажут в повторной вакцинации, подчеркнул Эргашев.

Ранее губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев.

Фото: Piter.TV