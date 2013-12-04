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При низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

При низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию

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Минздрав РФ пока только разрабатывает рекомендации.

В Минздраве РФ ведут работу по тому, чтобы установить, какими препаратами можно проводить ревакцинацию. Устно уже сообщили о том, что "Спутник V" будет в этом списке, рассказал во время прямого эфира в группе правительства Петербурга в "ВКонтакте" вице-губернатор Олег Эргашев.

Есть также предложения рекомендовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак", но по ним решение еще не принято. 

Если у гражданина низкий титр антител, то ему не откажут в повторной вакцинации, подчеркнул Эргашев. 

Ранее губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев. 

Фото: Piter.TV

Теги: антитела, ревакцинация, спутник v
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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