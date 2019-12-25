Губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев

Градоначальник призвал горожан продолжать вакцинироваться.

В понедельник, 7 июня, губернатор Александр Беглов сообщил в "Радио России", что город готов принимать иностранных туристов и платно прививать их от коронавируса.

По словам Беглова, Северная столица является единственным регионов, где медицинский туризм поставлен на системную основу. Также губернатор отметил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с цикличностью вирусной активности.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 854 петербуржца. Всего с начала пандемии заразились 445 581 жителя Петербурга.

Фото: Piter.tv