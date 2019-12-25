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Губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев
Сегодня, 21:52
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Губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев

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Градоначальник призвал горожан продолжать вакцинироваться.

В понедельник, 7 июня, губернатор Александр Беглов сообщил в "Радио России", что город готов принимать иностранных туристов и платно прививать их от коронавируса. 

По словам Беглова, Северная столица является единственным регионов, где медицинский туризм поставлен на системную основу. Также губернатор отметил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с цикличностью вирусной активности.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 854 петербуржца. Всего с начала пандемии заразились 445 581 жителя Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, вакцинация иностранцев, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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