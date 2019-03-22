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За минувшие сутки коронавирусом заразились 854 петербуржца
Сегодня, 20:42
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За минувшие сутки коронавирусом заразились 854 петербуржца

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Всего с начала пандемии заразились 445 581 житель Петербурга.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 854 горожан, выздоровели 889 человек, 40 петербуржцев скончались. Об этом сообщили на портале "Стокоронавирус.рф".

Всего за период пандемии новую коронавирусную инфекцию зафиксировали у  445 581 человек, излечились 412 711 пациентов, умерли – 14 620 человек.

В Ленобласти выявили 88 новых случаев коронавируса, 71 человек вылечился, а умерли 10 пациентов с диагнозом COVID-19. 

Северная столица до сих пор занимает второе место в антитопе по заболеваемости. На первой строчке расположена Москва. 

Ранее мы писали, что губернатор озвучил причину очередного роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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