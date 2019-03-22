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Губернатор озвучил причину очередного роста заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 20:33
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Губернатор озвучил причину очередного роста заболеваемости коронавирусом

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Всему виной цикличность вирусной активности.

Вечером в понедельник, 7 июня, губернатор Александр Беглов выступил в эфире "Радио России" и, подведя итоги прошедшей недели, назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. 

По словам градоначальника, резкий рост происходит из-за цикличности вирусной активности. Беглов напомнил, что правительство принимает необходимые меры по борьбе с болезнью, а петербуржцев призвал вакцинироваться. Сейчас в Петербурге доступны три вакцины. Записаться на прием можно по телефону "122" или по телефону районной поликлиники. 

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: губернатор петербурга, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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