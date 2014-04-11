За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17188 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 5638 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Накануне был зафиксирован 861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. На время ПМЭФ в Петербурге перенесли почти все концерты, однако Piter.TV нашел исключения.
Фото: Piter.TV
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