За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17188 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 5638 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Накануне был зафиксирован 861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. На время ПМЭФ в Петербурге перенесли почти все концерты, однако Piter.TV нашел исключения.

Фото: Piter.TV