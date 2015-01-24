На время ПМЭФ в Петербурге перенесли почти все концерты. Нашлись исключения

Piter.tv продолжает следить за ситуацией с антиковидными ограничениями в культурной сфере.

В минувший четверг, 3 июня, петербургский комитет по культуре на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объявил о переносе музыкальных концертов, запланированных на период проведения июньских событий в городе – ПМЭФ, матчей футбольного Евро-2020 и фестиваля выпускников "Алые паруса". Количество массовых мероприятий в городе необходимо "равномерно распределить", отметили в комитете.

Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и "Алые паруса". Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий. Все концерты обязательно состоятся Комитет по культуре Санкт-Петербурга, страница в соцсети "ВКонтакте"

К сообщению в соцсети представители комитета приложили реплику главного врача Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Дениса Гусева, который допустил возможное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Петербурге.

Сегодня распространение коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге удалось взять под контроль, однако ситуация остается достаточно сложной. Конечно, жители соскучились по живому общению, по праздникам и концертам в очном формате, но вирус никуда не делся, он по-прежнему коварен и опасен, особенно во время проведения массовых мероприятий Главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев

При этом о переносе музыкальных мероприятий объявили пока только организаторы концертов, даты проведения которых совпадали с временем проведения Петербургского международного экономического форума. Например, о переносе концертов за минувшую неделю объявили:

в клубе А2 – выступления перенесли группы ЛСП (с 3 на 7 июня), Wildways (с 4 на 8 июня) и "Каста" (с 6 июня на неопределенный срок)

на площадке Roof Place объявили о переносе концертов Евы Польна (с 4 июня на 22 июля), Валерия Меладзе (с 17 июня на 2 сентября)

клуб "Морзе" – выступления Mujuice (с 4 на 10 июня), Morcheeba (с 5 июня на 8 сентября), "Смешбэнда" (с 6 июня на осень)

клуб Aurora Concert Club – выступление Soda Luv (с 4 на 16 июня)

клуб "Космонавт" – выступление рэпера Guf (перенос в клуб "Аврора" на 14 июня)

СК "Юбилейный" – "Ария" (с 4 июня на неопределенный срок), The Hatters (с 6 июня перенос на 1 июля в "Севкабель Порт")

Своим взглядом на то, как резкие переносы концертов влияют на концертную индустрию в Петербурге сейчас, с Piter.tv поделилась музыкальный маркетолог Евгения Анисимова.

Отмены и переносы — это всегда неприятно. Отмены и переносы в последний день — это не просто неприятно, но ещё и крайне убыточно. Если опустить абсурдность ситуации, которая сейчас происходит в Санкт-Петербурге, организаторы теряют существенные деньги на логистике, бытовых и технических расходах. При возвратах билетов организаторы также теряют всегда. Говорить о том, что люди выстраивают свои планы на конкретные даты заранее и часто имеют дополнительные траты при посещении мероприятий (кто-то приезжает из других городов, тратится на билеты и жильё) — даже не стоит. У больших артистов всегда очень плотный рабочий график, особенно летом при наличии множества фестивалей и разъездов по городам, не всегда запланировать новую дату концерта, которая была бы удобна и артисту, и организатору, и площадке, получается возможным. К сожалению, стоит признать, что текущие отмены и переносы не просто не имеют смысла, а помимо отсутствия какой-либо пользы для общей эпидемиологической картины в городе, ещё и подрывают честный событийный бизнес, который и так последний год держится на чистом энтузиазме работников концертной индустрии. В сухом остатке мы можем наблюдать продолжение разрушения событийного бизнеса, который, к слову, с момента начала пандемии и так не получил никакой поддержки со стороны государства. Мы готовы работать в рамках закона и подстраиваться под текущие реалии, обеспечивая максимальную безопасность зрителей, но пока мы фактически просто не можем работать, когда мероприятия отменяются без каких-либо причин утром в день концерта, когда артист уже в городе, на площадке уже начался монтаж, люди уже выстроили свои планы, а организатор уже произвёл все основные расчёты по мероприятию Евгения Анисимова, музыкальный маркетолог

При этом полной отмены всех музыкальных мероприятий в период с 3 по 6 июня в Петербурге, похоже, не случилось, обратил внимание источник Piter.tv. Рок-группа "Калинов мост" на своих ресурсах в соцсетях рассказала о выступлении 5 июня на площадке Aurora Concert Hall в рамках фестиваля "Ручная работа". Судя по представленным материалам, рассадка зрителей на концерте была сидячей.

Фото: скриншот страниц социальных сетей группы "Калинов Мост" / Instagram, "ВКонтакте"

О проведении мероприятия на "Тинькофф Арене", назначенного на вечер 5 июня, рассказали его организаторы – гостей ждали на киноконцерте "Волшебные мелодии", где исполнялась музыка из анимационных фильмов Disney в исполнении симфонического оркестра.

Фото: предоставлено организаторами концерта "Волшебные мелодии"

На вопрос Piter.tv, что повлияло на положительное решение ведомства о проведении концерта, в комитете по культуре ответили, что продолжают действовать в рамках антиковидного постановления городского правительства №121. Каждая заявка рассматривается отдельно – к тому же, на проведение мероприятия, назначенного на 6 июня на той же площадке, был отправлен отказ.