В Петербурге перенесли все концерты на время проведения ПМЭФ, ЕВРО-2020 и "Алых Парусов"

В пресс-службе комитета по культуре города добавили, что запланированные концерты обязательно состоятся.

В Петербурге перенесли все концерты на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), матчей ЕВРО-2020 и "Алых Парусов". Об этом вечером 3 июня сообщили в пресс-службе комитета по культуре города на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В пресс-службе отметили, что в этом году ПМЭФ, ЕВРО-2020 и "Алые Паруса" удалось провести в очном формате благодаря благоприятной эпидемиологической обстановке. Чтобы её сохранить, для этого необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий.

По этой причине власти города договорились с организаторами концертов о переносе мероприятий на время проведения ПМЭФ, ЕВРО-2020 и "Алых Парусов". В пресс-службе добавили, что запланированные концерты обязательно состоятся.

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Видео и фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга