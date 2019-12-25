Как в Петербурге бесплатно или недорого сходить на концерт

Piter.TV собрал в один материал все способы бесплатно или недорого посмотреть танцевальные и послушать музыкальные выступления.

Весомая часть культурной афиши Петербурга – это концерты. Концерты симфонических оркестров в филармониях, концерты популярных музыкальных и танцевальных исполнителей в клубах и залах, фестивали под открытым небом, органные концерты в храмах. Билеты на подобные мероприятия могут стоить недешево, однако у петербуржцев есть возможность посетить некоторые зрелищные представления бесплатно.

Piter.TV собрал в один материал все способы бесплатно или недорого посмотреть танцевальные и послушать музыкальные выступления.

Бесплатно

Самый простой и доступный вариант – выбраться в центр города и найти уличных музыкантов. По вечерам и в выходные творческие коллективы или артисты-одиночки часто поют на Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, у станций метро "Адмиралтейская", "Гостиный двор" и "Невский проспект", а также на Дворцовой площади. Чаще всего музыканты составляют целую песенную программу и могут выступать без остановки до получаса – чем не концерт? Платить за место в толпе зрителей не нужно, но артистов можно поддержать небольшой денежной суммой по желанию.

Еще один доступный способ послушать интересную музыкальную программу – прийти на концерты, которые город проводит в праздничные дни. Масштабные шоу на Дворцовой площади устраивают ко Дню города, ко Дню победы, к Первомаю, к празднику выпускников "Алые паруса". Здесь же каждый июнь устраивают красочное шоу к Фестивалю цветов. Анонсы к концертам обязательно появляются в городских СМИ и в различных пабликах в соцсетях. Также Дворцовая часто становится площадкой для выступлений известных артистов, проводимых в рамках крупных международных форумов и других событий. Например, вечером 3 июня у Эрмитажа выступит Диана Арбенина и симфонический оркестр Ленобласти "Таврический", шоу подготовлено специально к проведению международного экономического форума.

Масленица, 23 февраля и 8 марта почти каждый год становятся поводом для проведения концерта в районах города. Местные администрации, молодежные центры или дома творчества устраивают праздничные программы и последующие за ними концерты. Анонсы таких мероприятий чаще всего публикуются в районных пабликах, а также в информационном бюллетене Смольного.

С мая по сентябрь в Петербурге проводятся сезонные концерты под открытым небом, например, в Румянцевском саду на Васильевском острове. Каждое воскресенье в 14.00 перед музыкальным павильоном в саду будут собираться духовые оркестры, джазовые и народно-инструментальные коллективы, артисты петербургской эстрады. Прийти и послушать музыкантов можно совершенно бесплатно.

Ежегодно проходит музыкальный open-air "Мы вместе играем Рок" в Павловске, вход на который свободный для всех. В рок-концертах участвуют профессиональные и начинающие музыканты, выступления проводят в поддержку людей с ограниченными возможностями и детей из детских домов. Ближайшее выступление, кстати, состоится уже 5 июня. Open-air часто организует и молодежный центр "Московский", приглашая выступить молодые петербургские коллективы музыкантов.

В Доме молодежи Василеостровского района регулярно проводят концерты самых разных коллективов: ансамблей народного творчества, танцоров джаз-балета и хип-хопа, вокальных студий. Вход на все выступления свободный, только нужно предварительно зарегистрироваться на событие в группе Дома молодежи. Ждут зрителей также в молодежном центре "Квадрат" у метро "Ладожская", в молодежном центре "Охта", в библиотечно-досуговом центре "Старт", где иногда выступают музыкальные студии и группы. Вход на мероприятия свободный.

Прекрасные концерты пианистов-любителей, лауреатов международных вокальных конкурсов, хоров, камерных оркестров организуют Российская национальная библиотека и библиотечная система имени Лермонтова. Отслеживать подобные музыкальные мероприятия можно в афишах РНБ и Лермонтовки, там же подробно объясняют, как получить входные или пригласительные билеты. Бесплатные концерты бывают также в библиотеке имени Маяковского, перед культурным визитом нужно зарегистрироваться на событие в группе библиотеки.

Встречаются концерты и музыкальные вечера и в афишах библиотечных систем Калининского, Красногвардейского, Петроградского районов.

Бесплатные концерты дает фонд "Русский карильон", музыканты которого исполняют композиции на необычном музыкальном инструменте, состоящим из колоколов и специальной клавиатуры. Выступления регулярно проводятся в Петропавловской крепости, актуальное расписание концертов публикуют в группе фонда. Вход свободный и не требует предварительной записи.

Ждут слушателей и в храме Лурдской Божией Матери, где периодически выступает ансамбль "Барокко". Вход на концерты ансамбля бесплатный, но на них нужно заранее записываться. Чаще всего анонсы выступлений "Барокко" публикуются в группе "Хитрый Петербург", отмечаться нужно в комментариях под постом с анонсом.

Небольшие концерты часто входят в программы мероприятий петербургских общественных пространств. Выступлениями артистов или диджеев сопровождаются ярмарки в Никольских рядах, вход на которые всегда свободный.

Недорого

Во Фрейлинском корпусе на Елагином острове регулярно звучит музыка "Елагинских вечеров": сюда приглашают творческие объединения, лауреатов крупных музыкальных конкурсов, которые исполняют классические произведения, старинные романсы, авторские программы. Расписание концертов публикуется в группе "Елагинских вечеров", входной билет стоит 200 рублей.

Изредка в клубе "Мачты", что на территории общественного пространства "Севкабель Порт", приезжают выступать малоизвестные артисты, послушать которых можно за донейшн – плату, сумму которой вы выбираете сами. Список всех концертов имеется в группе клуба.

Любители авторской песни могут прийти на концерты клуба "Музыкальная Среда". С октября по май барды выступают на Пушкинской, 9 и ДК "Кузьмоловский" в одноименном поселке Ленобласти. Входные билеты на оба мероприятия стоят 250 рублей.

Ранее мы рассказывали, где в Петербурге можно бесплатно посмотреть спектакли.

Фото: pixabay