Где в Петербурге бесплатно или недорого сходить в театр

Театр в СПб бесплатно, бесплатные спектакли в Петербурге. Piter.TV собрал в один материал все площадки, где спектакли показывают бесплатно или за небольшую плату.

Искусство в Петербурге – довольно доступное дело, которое может быть по карману студентам, любителям экономии и экспериментов. Piter.TV собрал в один материал все площадки Петербурга, где показывают спектакли бесплатно или за совсем небольшую плату.

Сразу же оговоримся, что у студентов гораздо больше возможностей посмотреть спектакли бесплатно или очень выгодно – студенческий билет позволяет состоять в сообществе культурно-массового комитета родного университета, руководители которых зачастую договариваются с театрами о предоставлении бесплатных, недорогих или просто входных билетов на различные постановки. "Культ-масс" – доступный студенческий способ экономно жить театральной жизнью. Также по студенческому билету предоставляются скидки практически во всех театрах города, размеры скидки и их наличие стоит уточнять в конкретных учреждениях. Наша подборка больше подойдет тем, кто уже отгулял "золотое" студенческое время и не может показать заветную корочку на кассе театра.

Итак, вот где можно посмотреть спектакли бесплатно

Народный театр "Глагол"

Коллектив существует при Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого, все его постановки, проходящие по субботам, абсолютно бесплатные. За две недели до показа спектакля в группе театра объявляют сбор заявок – забронировать в комментариях под записью можно не более двух билетов на человека. Принятые заявки отметят "лайком", за час до начала спектакля билеты начнут выдавать на руки уже у дверей театра. Зал "Глагола" вмещает всего 80 человек, поэтому в театре просят предупреждать, если вы забронировали билет, но решили не приходить – так билет передадут другому желающему.

Студенческий театр Политехнического университета

Еще один творческий коллектив при университете Петра Великого, где спектакли играют сами студенты. Забронировать билеты можно уже известным способом – в комментариях под постом с афишей грядущего спектакля. Места на постановки разбирают очень быстро.

Театр-студия СПбГУ

И снова студенческий театр, в котором ставят множество интересных бесплатных спектаклей. Вход на показы свободный, но прежде всего нужно зарегистрироваться – мест в зале немного. Запись на спектакль открывается в группе театра за несколько дней до показа, однако заметим, что с февраля афиша театра СПбГУ пустует.

Молодежный театр "Эксперимент"

Коллектив показывает и классические, и авангардные спектакли. Посмотреть их можно бесплатно, требуется только предварительно зарегистрироваться на событие в группе "Эксперимента". Паблик "ВКонтакте" закрытый, но его администраторы быстро принимают заявки на вступление.

Детский Театр "ДВА КРЫЛА"

Театр работает при школе хореографии и сценических искусств, коллектив ставит детские и семейные спектакли. Здесь выступают преимущественно юные актеры, от 9 до 16 лет, однако есть и взрослый состав артистов, которым больше 18 лет.

Посмотреть спектакли "Двух крыльев" можно бесплатно, но необходима предварительная запись в группе театра.

Студенческие показы учащихся мастерских РГИСИ

Будущие артисты часто устраивают спектакли, прогоны и тематические зачеты в стенах родных аудиторий. На такие мероприятия и можно попасть бесплатно – анонсы появляются в группах самих мастерских или же ими делится группа учебного театра на Моховой. Поиск подобных спектаклей осложняется количеством мастерских, все они существуют по раздельности и не имеют одной группы с анонсами. Большинство мастерских учебный театр собрал в своем паблике в разделе "Ссылки".

Театр-студия "Возвращение"

Любительский театр периодически ставит бесплатные спектакли, на которые нужно заранее записаться в группе коллектива. Из-за пандемии показы театра стали совсем редкими, однако раз-два в месяц можно поймать какую-нибудь постановку.

Несколько неожиданных площадок для спектаклей – городские библиотеки. Например, централизованная система библиотек имени М.Ю. Лермонтова

В стенах 14 учреждений Центрального и Адмиралтейского районов Петербурга проходит множество разноплановых мероприятий, в том числе и спектакли – музыкальные, моно-, классические. Следить за расписанием постановок можно в афише "лермонтовки", там же указывается, в какой из библиотек пройдет тот или иной спектакль.

Вход на все спектакли совершенно бесплатный, но для этого нужно успеть обзавестись пригласительными билетами, которые выдают в библиотеке Лермонтова или в библиотеке, готовящей показ постановки. Наличие пригласительных необходимо уточнять у сотрудников учреждения.

Российская национальная библиотека (РНБ)

В крупнейшей библиотеке Петербурга тоже любят организовывать спектакли. Какие бесплатные постановки готовят к показу, можно узнать из афиши РНБ. Как и в других учреждениях, на спектакли нужно заранее записаться, способ связи с организаторами обязательно указывают в афише – это может быть телефонная заявка в саму РНБ или же запись в сообществе театра, который придет в библиотеку со спектаклем.

Санкт-Петербургская Театральная библиотека

Несмотря на свое название, учреждение любит больше рассказывать о театре и делиться театральными архивами, нежели показывать спектакли. Однако периодически в библиотеке на улице Зодчего России проходят настоящие спектакли, вход на которые совершенно свободный – предварительная запись не требуется. Отслеживать редкую афишу можно в группе библиотеки.

Библиотечная система Красногвардейского района

По аналогии с "лермонтовкой" работает и этот районный коллектив библиотек. Подробнейшая афиша с выставками, мастер-классами и спектаклями есть на сайте системы, где для удобства можно выставить фильтры и посмотреть на подборку исключительно спектаклей или лекций. Вход на постановки бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее по кнопке во вкладке мероприятия.

Редкие спектакли можно ухватить в афишах библиотечных систем Василеостровского района, Кировского района, Курортного района, Пушкинского района.

Переходим к локациям, где можно посмотреть спектакли не дороже, чем за 300 рублей.

Начнем этот список с нескольких локальных театров, показывающих свои спектакли за так называемый донейшн – посильный благотворительный взнос. Сумму определяет сам зритель. Такая система оплаты позволяет немного сэкономить тем, кто не готов отдать за театральную постановку много денег по той или иной причине.

Товарищество Актеров театр "МiрЪ"

Как пишут артисты в своей группе, все накопленные после показов донейшены идут на создание новых спектаклей и проектов. Бронировать место на спектакль нужно в группе театра – в сообщениях паблику, в специальной ветке обсуждений или же по телефону. Подробная информация на этот счет указана в группе.

"ПЛОХОЙ ТЕАТР"

Творческий коллектив с необычным названием использует ту же систему оплаты спектаклей, считая ее максимально честной: "Каждый зритель после спектакля может оставить столько, сколько захочет. Нам кажется, это честнее, чем платить за вход и потом удивляться неоправданным ожиданиям", пишут в группе театра. Попасть на постановки можно уже известным способом – через предварительную запись в паблике театра.

Дешевые билеты на спектакли продают и в обычных городских театрах. Низкая цена часто означает не самое удобное место для просмотра спектакля – на последних рядах, за колонной, в углу с плохим обзором, на втором ряду балкона. Об этом стоит помнить при покупке билета.

Театр "Балтийский дом"

Цены на постановки театра-фестиваля начинаются от 200 рублей, на большинство спектаклей можно без проблем приобрести билет за 300 рублей. Цена билетов зависит от величины зала: в маленьких камерных помещениях билеты на порядок дороже.

Театр имени Комиссаржевской

Доступный театр, где в продаже всегда имеются билеты от 300 рублей. За такую цену в этом учреждении можно посмотреть почти все спектакли.

Драматический театр "Алые паруса"

Билеты на постановки этого театра имеют фиксированную цену в 300 рублей. Периодически в группе театра сообщают об акциях, поэтому билеты могут перепасть и со скидкой. Билеты бронируются в группе театра.

Кукольный театр сказки

За фиксированные 300 рублей здесь можно купить билеты на дальние ряды (17 и 18). Расценка сохраняется вне зависимости от спектакля. Разве что в выходные и праздничные дни такая цена остается только на самом последнем ряду, 18-м – цена 17-го повышается.

Молодежный театр на Фонтанке

За 300 рублей в этом учреждении можно посмотреть спектакли петербургского "Театра Дождей". Что любопытно, на своей площадке "Театр Дождей" показывает постановки дороже, собственные спектакли молодежного театра также оцениваются выше. В афише театра на Фонтанке спектакли коллег отмечаются красной подписью, пока за 300 рублей можно посмотреть три постановки "Театра Дождей".

Учебный театр "На Моховой"

Столь же бюджетны спектакли учебного театра, в которых играют студенты театрального института. За 300 рублей можно купить билет на дальний ряд практически всех постановок театра.

Народный музыкальный драматический театр "ОБРАЗ"

Постановки этого коллектива тоже оцениваются в 300 рублей каждая. Билеты на спектакли бронируются в группе театра и выкупаются непосредственно перед началом показа.

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Фото: Piter.TV