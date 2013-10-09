Мишустин: производство "Спутника V" стало реальным за счет независимой технологии

Премьер-министр России прокомментировал слова Виктора Харитонина из "Фармстандарта".

Масштабирование производства российской вакцины "Спутник V" было организовано государством за счет полностью независимой технологической линейки. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Ранее исполнительный директор "Фармстандарт" Виктор Харитонин на мероприятии сообщил аудитории, что процесс полной автоматизации биотехнологических процессов на основе собственных разработок осуществлен в период с 2017 по 2019 годы.

Когда мы собирались еженедельно под руководством президента, когда искали решение, связанное с ответом на пандемию коронавируса, и вот это масштабирование производства "Спутника" как раз было решено компанией "Фармстандарт" за счет полностью независимой технологической линейки, которую они внедрили <...> к 2020 году. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Виктор Харитонин добавил, что в результате общество увидело беспрецедентно быстрое внедрение технологии производства вакцины "Спутник V" от лабораторной стадии, которая была передана Институтом Гамалеи до промышленной. Эксперт уточнил, что отечественные специалисты проделали серьезную работу в течение трех месяцев. речь идет о беспрецедентно коротких сроках, в которые пациенты получили первые серии вакцин от коронавирусной инфекции.

Мишустин предложил "Россетям" сосредоточиться на тиражируемых решениях.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР