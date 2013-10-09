Мишустин предложил "Россетям" сосредоточиться на тиражируемых решениях

Премьер-министр России отреагировал на слова главы компании Андрея Рюмина.

Премьер-министр страны предложил "Россетям" сосредоточиться на тиражируемых решениях, чтобы добиться оптимизации по качеству и цене. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Таким образом чиновник прокомментировал слова коллеги Андрея Рюмина о том, что выполнение намеченных мероприятий потребует от компании около 300 миллиардов рублей к 2030 году. По мнению предпринимателя, со стороны тарифных источников есть около 30 процентов от необходимых средств, остальное потребует от государства "дополнительного роста тарифа".

Тарифорегулируемая компания, конечно же, хочет побольше инвестиций, что очевидно. Но для этого и создавали индустриальные центры компетенций - чтобы искать тиражируемые решения. Совместная кооперация поможет нам такие решения как минимум оптимизировать по цене и качеству. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР