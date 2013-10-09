Технологические наработки РФ позволили пережить отказ Запада от поддержки ПО

Премьер-министр России напомнил о ситуации, с которой страна столкнулась три года назад.

Западные компании, уходя с российского внутреннего рынка, оставили без поддержки пользователей своего программного обеспечения, однако отечественные, имевшиеся на тот момент наработки позволили преодолеть кризисную ситуацию в стране. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чиновник напомнил о ситуации, которая произошла в стране три года назад. Он отметил, что отечественные базовые технологии и наработки стали масштабно внедряться на производства и предприятия.

Ряд иностранных компаний объявили о приостановке деятельности на российском рынке, фактически оставив пользователей самостоятельно заниматься вопросами обеспечения стабильного функционирования купленных у них же продуктов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина пояснил, что для ускорения выпуска новых востребованных программ и для скорейшего перехода на них крупнейших предприятий кабинет министров на полях ЦИПР решило создать индустриальные центры компетенций.

Мишустин: 80% ПО для управления финансами в компаниях РФ является отечественным.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР