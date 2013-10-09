Мишустин: 80% ПО для управления финансами в компаниях РФ является отечественным

Премьер-министр России уточнил данные по использованию отечественного ПО по стране.

Переход российских компаний на отечественное программное обеспечение ведется все активнее. На данный момент порядка 80 процентов софта предприятий для управления финансами составляют наши, а не иностранные решения. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чиновник добавил, что доля онлайн-платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов в стране превышает уровень в 40 процентов, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов - 60 процентов.

Все интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах - от операционных систем и пользовательских приложений до сложных и корпоративных платформ и технологий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил в российских компаниях становится нормой опираться на современные продукты для повышения собственной производительности и эффективности в предпринимательской деятельности. В 2024 году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения организации направили более трех триллионов рублей - это на 50 процентов больше, чем было заявлено в 2021 году.

Мишустин укорил главу "Газпром нефти" за ответ, "как у чиновника".

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР