Мишустин: 80% ПО для управления финансами в компаниях РФ является отечественным

Переход российских компаний на отечественное программное обеспечение ведется все активнее. На данный момент порядка 80 процентов софта предприятий для управления финансами составляют наши, а не иностранные решения. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чиновник добавил, что доля онлайн-платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов в стране превышает уровень в 40 процентов, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов - 60 процентов.
Все интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах - от операционных систем и пользовательских приложений до сложных и корпоративных платформ и технологий.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин добавил в российских компаниях становится нормой опираться на современные продукты для повышения собственной производительности и эффективности в предпринимательской деятельности. В 2024 году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения организации направили более трех триллионов рублей - это на 50 процентов больше, чем было заявлено в 2021 году.
Мишустин укорил главу "Газпром нефти" за ответ, "как у чиновника".
Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все